Документ також врегульовує питання визнання наукових ступенів, здобутих в іноземних університетах, а також атестації осіб, підготовку яких на здобуття наукових ступенів розпочато до 1 вересня 2016 року.

До теми Кива вилаявся і заявив, що у нього відібрали наукове звання: промовисте відео

Що зміниться

Основні новації цього Порядку присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук є:

відновлення процедури позбавлення наукових ступенів,

державне визнання рівня наукової кваліфікації доктора наук,

урегулювання захисту дисертації у вигляді наукової доповіді на основі публікацій у міжнародних рецензованих виданнях.

Окрім того, за інформацією МОН, відбудеться повне оновлення спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій. Також тепер вводиться обов’язкова трансляція публічного захисту здобувача.

Документ урегульовує навіть питання оплати праці фахівців, які беруть участь в експертизі дисертацій та імплементує процедуру дотримання академічної доброчесності учасниками публічного захисту.

До слова, нардепа Іллю Киву нібито позбавили звання кандидата наук. Сам нардеп запевнив, що відреагував на цю новину спокійно. Він вважає свою наукову роботу ідеальною і нічого у ній не змінюватиме. Деталі – читайте у статті.