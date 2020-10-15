Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення коштів на забезпечення дистанційного навчання для шкіл, зокрема, на створення онлайн-курсів для учнів та вчителів.

Про це під час брифінгу повідомив тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет, передає пресслужба МОН.

Важливо! Уряд ухвалив, що школи після канікул можуть почати навчання дистанційно

Він наголосив, що така необхідність виникла через поширення коронавірусу та перехід значної частини шкіл на навчання в онлайн-режимі. Зокрема, гроші необхідні на підготовку, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення онлайн-курсів у інформаційно-телекомунікаційних системах.

За його словами, метою ухвалення документа є забезпечення якісного освітнього процесу в дистанційній формі під час карантину. "Онлайн-курси будуть не лише з математики, а й з інших предметів для учнів та вчителів", – повідомив Шкарлет.

До слова, уряд погодив рекомендації МОН про початок осінніх канікул в школах з 15 до 30 жовтня 2020 року. Проте, у деяких регіонах школи вирішили перенести канікули на пізнішу дату. Більше про це – читайте тут.