Міністр освіти наголосив, що йдеться про кошти, передбачені Держбюджетом на 2021 рік.

До теми В яких областях України учні навчаються дистанційно через карантин: перелік

Ця субвенція спрямовується на придбання:

ноутбуків для вчителів шкіл для організації дистанційного чи змішаного навчання – в обсязі 980 мільйонів гривень;

засобів захисту, необхідних для організації безпеки від коронавірусу під час проведення основної та додаткової сесій ЗНО у 2021 році – в обсязі 20 мільйонів гривень.

Зазначимо, що придбані ноутбуки будуть закріплюватися за навчальними кабінетами відповідних шкіл та використовуватимуться виключно для організації навчання.

Так, якщо учням буде заборонено відвідувати школи, вчителям будуть видавати ноутбуки на період дії карантину для належної організації освітнього процесу.

А для організації протиепідемічних заходів під час проведення основної та додаткової сесій ЗНО МОН закупить за цю субвенцію:

дезінфекційні засоби для обробки рук і шкіри для учасників ЗНО, інструкторів, старших інструкторів, чергових, відповідальних за пункт тестування та медичних працівників;

дезінфекційні засоби для обробки поверхонь пунктів тестування;

ізоляційні медичні одноразові халати та захисні щитки для інструкторів, старших інструкторів, чергових та інших осіб.

Шкарлет наголосив, що МОН зараз приділяє значну увагу своєчасній та всебічній методичній підтримці вчителів з метою оперативного освоєння ними нових цифрових навичок.

Міністерство освіти і науки стало координатором боротьби з наслідками пандемії коронавірусу в освітній сфері. Але ті результати, яких вдалося досягти у вигляді організації злагодженого процесу онлайн-навчання по всій країні, були б неможливими без відданої праці педагогів, керівників шкіл та батьків,

– написав міністр.



До слова, раніше громади отримали право використовувати залишки освітньої субвенції 2020 року на закупівлю засобів захисту, дезінфекторів та ремонт шкільних їдалень. Загалом ці кошти можуть піти на будь-які потреби школи.