Кабмін України підтримав проєкт розпорядження, який передбачає передачу 100 мільйонів гривень на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної освіти у 2020 році. Гроші на це виділять як субвенцію з державного бюджету.

Відповідне рішення Уряд ухвалив під час чергового засідання 26 серпня, передає 24 канал.

Цікаво Заклади профосвіти продовжили вступну кампанію до 1 листопада

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що на створення таких центрів буде використано суму в розмірі 100 мільйонів гривень. Ці кошти будуть надаватися державою в місцеві бюджети.

За його словами, у більшості закладів професійної (професійно-технічної) освіти матеріальна база не оновлювалася десятиліттями.

"І промисловість, і сільське господарство потребують професійних робітників. Важливо виховувати нашу молодь, яка буде професійно підготовленою й зможе отримувати достойну роботу на українських підприємствах", – додав Шмигаль.

Виконуючий обов’язків міністра освіти і науки Сеогій Шкарлет запевнив, що кошти будуть виділені тим закладам профосвіти, які надавали заяви на підтримку відновлення потенціалу профтехнічної освіти у новому навчальному році.

"Заяви надійшли від 29 суб’єктів, з яких 21 – це обласні бюджети. Перелік міст був ухвалений у квітні 2020 року", – запевнив Шкарлет.

У проєкті розпорядження йдеться про те, що з 1 вересня 2020 року розпочнеться пілотний проєкт для фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Учасниками пілотного проєкту є Вінницька, Одеська та Сумська області.

Уряд також окремою постановою перерозподілив видатки держбюджету, передбачені МОН на 2020 рік. Так, на створення належних умов праці для співробітників Нацкомісії державної мови буде виділено 950 тисяч гривень.