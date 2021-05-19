Уряд утворив новий військовий виш у Києві

Кабінет міністрів погодив утворення нового військового вишу – Київського інституту Національної гвардії України. Це відбудеться шляхом відділення Київського факультету зі складу Національної академії Нацгвардії.

Для чого утворили новий військовий виш? Завдання закладу – підготувати кваліфікованих кадрів для комплектування посад офіцерського складу Нацгвардії.

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Всі студенти, які до цього навчалися на Київському факультеті Академії Нацгвардії будуть автоматично переведені до нового Київського інституту Національної гвардії України.

Зазначимо, що пропозицію утворення нового вишу висунуло Міністерство внутрішніх справ. На це підуть гроші з держбюджету-2021 року, які виділили для МВС на цей рік.



До слова, раніше уряд дозволив створити Український державний університет науки і технологій шляхом об’єднання вишів. Згодом до нього приєднають два інших університети. Деталі – за посиланням.