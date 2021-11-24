Уряд ухвалив зміни до порядку проведення ЗНО-2022
Джерело:Міністерство освіти і науки
Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до загального порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, там йдеться і про проведення іспитів в умовах карантину.
Ці зміни дозволять актуалізувати цей документ, увідповіднити його до нових реалій проведення іспитування в умовах карантину із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.
До теми Чи вимагатимуть від випускників ПЛР-тест або COVID-сертифікат для складання ЗНО-2022
Також визначено механізм залучення представників закладів освіти до проведення тестування та інших випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.
Чи буде проводитися ЗНО дистанційно за умови погіршення ситуації з коронавірусом – наразі невідомо.
Зазначимо, що порядок проведення ЗНО визначає основні засади підготовки та проведення тестувань з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти та/або контролю відповідності результатів навчання державним вимогам.
ЗНО проводиться МОН співпраці з Українським центром оцінювання якості освіти, регіональними центрами оцінювання якості освіти, обласними органами управління освітою та закладами вищої освіти.
ЗНО у 2022 році
До слова, реєстрація учасників ЗНО розпочнеться 1 лютого і триватиме понад місяць – до 9 березня 2022 року. До цього часу випускникам необхідно визначитися з переліком іспитів, які вони оберуть для складання обов'язкової ДПА або для вступу до вишу.
Графік ЗНО-2022:
- фізика – 23 травня;
- хімія – 26 травня;
- українська мова, українська мова та література – 31 травня;
- математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;
- іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;
- англійська мова – 7 червня;
- історія України – 10 червня;
- географія – 14 червня;
- біологія – 17 червня.
Додамо, що пробне ЗНО, яке проходитиме 19 та 26 квітня, організують із дотриманням усіх протиепідемічних заходів як на вході до пунктів тестування, так і під час нього.
Учасники повинні будуть:
- на вході пройти вимір температури;
- бути в масках;
- мати маленькі дезінфектори та користуватися ними;
- дотримуватися соціальної дистанції.
Під час тестування в аудиторії повинно перебувати не більше як 15 школярів та 2 інструктори.