Ці зміни дозволять актуалізувати цей документ, увідповіднити його до нових реалій проведення іспитування в умовах карантину із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.

До теми Чи вимагатимуть від випускників ПЛР-тест або COVID-сертифікат для складання ЗНО-2022

Також визначено механізм залучення представників закладів освіти до проведення тестування та інших випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО.

Чи буде проводитися ЗНО дистанційно за умови погіршення ситуації з коронавірусом – наразі невідомо.

Зазначимо, що порядок проведення ЗНО визначає основні засади підготовки та проведення тестувань з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти та/або контролю відповідності результатів навчання державним вимогам.

ЗНО проводиться МОН співпраці з Українським центром оцінювання якості освіти, регіональними центрами оцінювання якості освіти, обласними органами управління освітою та закладами вищої освіти.

ЗНО у 2022 році

До слова, реєстрація учасників ЗНО розпочнеться 1 лютого і триватиме понад місяць – до 9 березня 2022 року. До цього часу випускникам необхідно визначитися з переліком іспитів, які вони оберуть для складання обов'язкової ДПА або для вступу до вишу.

Графік ЗНО-2022:

фізика – 23 травня;

хімія – 26 травня;

українська мова, українська мова та література – 31 травня;

математика, математика (завдання рівня стандарту) – 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова – 6 червня;

англійська мова – 7 червня;

історія України – 10 червня;

географія – 14 червня;

біологія – 17 червня.

Додамо, що пробне ЗНО, яке проходитиме 19 та 26 квітня, організують із дотриманням усіх протиепідемічних заходів як на вході до пунктів тестування, так і під час нього.

Учасники повинні будуть:

на вході пройти вимір температури;

бути в масках;

мати маленькі дезінфектори та користуватися ними;

дотримуватися соціальної дистанції.

Під час тестування в аудиторії повинно перебувати не більше як 15 школярів та 2 інструктори.