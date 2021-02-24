Уряд ухвалив рішення про реорганізацію деяких університетів: перелік

24 лютого 2021 , 20:16
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Джерело:

Міністерство освіти і науки

Уряд ухвалив рішення про реорганізацію закладів освіти. Зокрема, Національну академію державного управління при президентові приєднали до Київського університету Шевченка.

Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що в умовах децентралізації вирішили модернізувати мережу вишів та створити потужні і сучасні університети з метою покращення конкурентних можливостей здобуття якісної освіти.

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Також реорганізація, за словами Шкарлета, поліпшить рівень підготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців і фахівців місцевого самоврядування.

До яких структур приєднають виші:

  • Національну академію державного управління при президентові – до Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Дніпропетровський регіональний інститут НАДУ – до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
  • Львівський регіональний інститут НАДУ – до Національного університету «Львівська політехніка»;
  • Одеський регіональний інститут НАДУ – до Державного університету «Одеська політехніка»;
  • Харківський регіональний інститут НАДУ – до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Що буде зі студентами? У МОН запевнили, що студенти НАДУ та регіональних інститутів державного управління продовжуватимуть навчання за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

Раніше Національну академію державного управління при президентові (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами держуправління) передали до сфери управління Міносвіти.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює процедуру обрання ректорів вишів. Згідно з новими правилами, ввели другий тур виборів очільника університету.

Головні зміни у законі про вибори ректорів:

  • Якщо у виборах керівника вишу взяли участь 2 або більше кандидатур і жодна не набрала 50% голосів, то проводять другий тур виборів.
  • Голосування у другому турі мають проводити на сьомий день з-поміж 2 осіб, які у першому турі набрали найбільше голосів.
  • Якщо обрана за конкурсом кандидатура не пройшла спецперевірку, то через тиждень оголошують новий конкурс.