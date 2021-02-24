Уряд ухвалив рішення про реорганізацію деяких університетів: перелік

Джерело:Міністерство освіти і науки
Уряд ухвалив рішення про реорганізацію закладів освіти. Зокрема, Національну академію державного управління при президентові приєднали до Київського університету Шевченка.
Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що в умовах децентралізації вирішили модернізувати мережу вишів та створити потужні і сучасні університети з метою покращення конкурентних можливостей здобуття якісної освіти.
До теми Як мають працювати коледжі та виші з 24 лютого: рішення МОН
Також реорганізація, за словами Шкарлета, поліпшить рівень підготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців і фахівців місцевого самоврядування.
До яких структур приєднають виші:
Що буде зі студентами? У МОН запевнили, що студенти НАДУ та регіональних інститутів державного управління продовжуватимуть навчання за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.
Раніше Національну академію державного управління при президентові (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами держуправління) передали до сфери управління Міносвіти.
До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює процедуру обрання ректорів вишів. Згідно з новими правилами, ввели другий тур виборів очільника університету.
Головні зміни у законі про вибори ректорів: