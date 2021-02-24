Уряд ухвалив рішення про реорганізацію закладів освіти. Зокрема, Національну академію державного управління при президентові приєднали до Київського університету Шевченка.

Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що в умовах децентралізації вирішили модернізувати мережу вишів та створити потужні і сучасні університети з метою покращення конкурентних можливостей здобуття якісної освіти.

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Також реорганізація, за словами Шкарлета, поліпшить рівень підготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців і фахівців місцевого самоврядування.

До яких структур приєднають виші:

Національну академію державного управління при президентові – до Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Дніпропетровський регіональний інститут НАДУ – до Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Львівський регіональний інститут НАДУ – до Національного університету «Львівська політехніка»;

Одеський регіональний інститут НАДУ – до Державного університету «Одеська політехніка»;

Харківський регіональний інститут НАДУ – до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Що буде зі студентами? У МОН запевнили, що студенти НАДУ та регіональних інститутів державного управління продовжуватимуть навчання за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.

Раніше Національну академію державного управління при президентові (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами держуправління) передали до сфери управління Міносвіти.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює процедуру обрання ректорів вишів. Згідно з новими правилами, ввели другий тур виборів очільника університету.

Головні зміни у законі про вибори ректорів: