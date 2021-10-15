Уряд ухвалив оновлений проєкт закону про дошкільну освіту: що він передбачає

Уряд ухвалив проєкт нової редакції закону про дошкільну освіту. Цим документом МОН пропонує запровадити інтернатуру для молодих вихователів, реалізувати принцип "гроші ходять за дитиною" та надати садочкам автономію. Законопроєкт передбачає покращення умов для дітей.

Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що вони створять спроможну систему дошкільної освіти, з рівним доступом до освітніх послуг, мотивованими вихователями, безпечним та розвивальним освітнім середовищем для щасливого дитинства.

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Що передбачає законопроєкт

У законопроєкті передбачено покращення умов для вихованців, зокрема:

забезпечать рівний доступ дітям до якісної дошкільної освіти, шляхом створення територіальної інфраструктури, запровадять інклюзивні форми, методи, зміст, подолання мовних бар'єрів;

забезпечать право дитини на здобуття освіти мовою корінного народу чи нацменшин, а дітям із порушенням слуху – право на здобуття дошкільної освіти українською жестовою мовою;

планують удосконалити функціонування садочків;

цифровізують освітні і управлінські процеси;

впровадять альтернативні механізми фінансування;

розвинуть садочки усіх форм власності;

забезпечать наступність між дошкільною та початковою освітою.

До слова, уряд оновив постанову про карантинні обмеження та дозволив офлайн-навчання для категорії деяких дітей. Так, навіть у червоній зоні навчатися очно можуть вихованці садочків та спеціальних закладів освіти, а також учні 1 – 4 класів.