Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що вони створять спроможну систему дошкільної освіти, з рівним доступом до освітніх послуг, мотивованими вихователями, безпечним та розвивальним освітнім середовищем для щасливого дитинства.
До теми У приватному садочку на Київщині під час прогулянки загубили 2-річного хлопчика
Що передбачає законопроєкт
У законопроєкті передбачено покращення умов для вихованців, зокрема:
- забезпечать рівний доступ дітям до якісної дошкільної освіти, шляхом створення територіальної інфраструктури, запровадять інклюзивні форми, методи, зміст, подолання мовних бар'єрів;
- забезпечать право дитини на здобуття освіти мовою корінного народу чи нацменшин, а дітям із порушенням слуху – право на здобуття дошкільної освіти українською жестовою мовою;
- планують удосконалити функціонування садочків;
- цифровізують освітні і управлінські процеси;
- впровадять альтернативні механізми фінансування;
- розвинуть садочки усіх форм власності;
- забезпечать наступність між дошкільною та початковою освітою.
До слова, уряд оновив постанову про карантинні обмеження та дозволив офлайн-навчання для категорії деяких дітей. Так, навіть у червоній зоні навчатися очно можуть вихованці садочків та спеціальних закладів освіти, а також учні 1 – 4 класів.