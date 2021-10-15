Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що вони створять спроможну систему дошкільної освіти, з рівним доступом до освітніх послуг, мотивованими вихователями, безпечним та розвивальним освітнім середовищем для щасливого дитинства.

До теми У приватному садочку на Київщині під час прогулянки загубили 2-річного хлопчика

Що передбачає законопроєкт

У законопроєкті передбачено покращення умов для вихованців, зокрема:

забезпечать рівний доступ дітям до якісної дошкільної освіти, шляхом створення територіальної інфраструктури, запровадять інклюзивні форми, методи, зміст, подолання мовних бар'єрів;

забезпечать право дитини на здобуття освіти мовою корінного народу чи нацменшин, а дітям із порушенням слуху – право на здобуття дошкільної освіти українською жестовою мовою;

планують удосконалити функціонування садочків;

цифровізують освітні і управлінські процеси;

впровадять альтернативні механізми фінансування;

розвинуть садочки усіх форм власності;

забезпечать наступність між дошкільною та початковою освітою.

До слова, уряд оновив постанову про карантинні обмеження та дозволив офлайн-навчання для категорії деяких дітей. Так, навіть у червоній зоні навчатися очно можуть вихованці садочків та спеціальних закладів освіти, а також учні 1 – 4 класів.