Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). ЇЇ реалізація проходитиме до 2027 року та має на меті розвивати в учнів критичне мислення та знання для вирішення реальних життєвих ситуацій.

Відповідне рішення уряд прийняв на засіданні 5 серпня, передає МОН.

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За словами в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, запровадження STEM-освіти дозволить вчителям наочніше пояснювати необхідний матеріал і допоможе учням ще зі школи вчитися критичному мисленню та комбінувати отримані знання для вирішення реальних життєвих ситуацій. Він додав, що вони прагнуть популяризації науково-технічних, математичних та інженерних професії, і це потрібно розвивати із отриманих знань у школі.

Натомість Шмигаль на засідання уряду запевнив, що проситиме Шкарлета опрацювати питання, щоб концепція отримала своє практичне застосування на всіх ланках в українському просторі. Бо такий підхід буде якнайкраще поєднуватись з реформованою шкільною освітою.

"Сьогоднішнім рішенням ми фактично спрямуємо один мільярд гривень на забезпечення нової української школи. Пропонуємо, щоб ці кошти могли використовуватись на матеріально-технічне забезпечення нової української школи", – додав Шмигаль.

Що таке STEM-освіта? STEM-освіта (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – це система освітніх галузей, таких собі це курсів або програм навчання, яка готує учнів до успішного працевлаштування, до вищої освіти після школи тощо. Вона повинна розвинути особистості через формування компетентностей світоглядних позицій і життєвих цінностей.

Що передбачає концепція розвитку STEM-освіти

Згідно з концепцією, навчальні методики та навчальні програми STEM-освіти будуть спрямовані на формування компетентностей, які є актуальними на ринку праці. Зокрема, це критичне і алгоритмічне мислення, навички оброблення інформації й аналізу даних, цифрова грамотність, креативні якості та навички комунікації.

STEM-освіта буде впроваджуватись із урахуванням постійного оновлення змісту освіти відповідно до нових досягнень науки та вимог на ринку праці. Розвиток STEM-освіти може бути забезпечений на початковому, базовому, профільному, вищому/професійному рівнях освіти.