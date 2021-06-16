Уряд ухвалив концепцію президентського університету: що вона передбачає

Уряд 16 червня схвалив концепцію реалізації проєкту президентського університету. Його мають побудувати до жовтня 2023 року, адже в цьому році планують набрати перших студентів. Що передбачає концепція президентського вишу та які напрямки там будуть – читайте у статті.
Проєкт президентського університету передбачає створення сучасного закладу освіти завдяки концентрації найкращих матеріальних і людських ресурсів.
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За даними МОН, метою проєкту є створення університету, що поєднує високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність шляхом інтегрування з наукою високого рівня та високотехнологічними компаніями.
У процесі оцінки проєкту мають відпрацювати бізнес-процеси управління університетом, методи навчання, інноваційні форми співпраці з бізнесом та взаємодію з академічними науковами установами тощо.
Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що президентський університет у МОН бачать, як сучасний інноваційний освітній і науковий центр для реалізації інтелектуального й творчого потенціалу громадян України.
Місія університету в тому, щоб стати моделлю здійснення глибинних реформ у системі вищої освіти і науки, інноваційним і науковим центром, який забезпечує підготовку високопрофесійних фахівців,
– заявив Шкарлет.
Концепція передбачає досягнення таких цілей:
- створення інноваційного університету, згідно з концепцією «трикутника знань» (освіта, дослідження та інновація) для навчання талановитої молоді;
- забезпечення інноваційного бізнесу, наукових установ та державних органів молодими фахівцями найвищого рівня, запобігання виїзду української молоді за кордон;
- розвиток взірцевого університету, який створюватиме нові стандарти навчання та досліджень, освітнього простору та співпраці з науковою сферою та бізнесом.
Яких спеціалістів готуватимуть у президентському виші:
В університеті планується готувати фахівців і здійснювати дослідження за такими напрямами:
- інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;
- нанотехнології;
- аерокосмічні технології;
- енергетичні технології;
- біотехнології та науки про здоров’я;
- глобалізація та міжнародні комунікації.
Перевагами університету мають стати академічна свобода й інституційна автономія, міжнародний склад викладачів і науковців, залучення фахівців з бізнесу, державного управління тощо.
Також будуть високі академічні вимоги для вступників та зокрема реалізація принципу "скільки років навчався, стільки відпрацюй для України в державному секторі".
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На території майбутнього університету пропонується розмістити нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об’єкти соціальної сфери, а також зону рекреації та спорту.
Президентський університет в Україні: що відомо
- Володимир Зеленський анонсував відкриття у Києві президентського університету. На його створення, за підрахунками МОН, необхідно витратити понад 7 мільярдів гривень.
- Перший навчальний рік у цьому закладі почнеться вже 1 жовтня 2023 року. Навчання для найкращих студентів буде безкоштовним, але за особливої умови – працювати після його закінчення треба в Україні.
- Навчання у президентському виші передбачатиме 30% теорії та 70% практичних занять. А стажування проходитиме на найкращих підприємствах і компаніях.
- Водночас до викладання в університеті залучатимуть кращих українських фахівців і застосовуватимуться найсучасніші методики викладання. Найкращі викладачі отримуватимуть близько 4 тисяч доларів чи євро зарплати.