Проєкт президентського університету передбачає створення сучасного закладу освіти завдяки концентрації найкращих матеріальних і людських ресурсів.

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За даними МОН, метою проєкту є створення університету, що поєднує високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність шляхом інтегрування з наукою високого рівня та високотехнологічними компаніями.

У процесі оцінки проєкту мають відпрацювати бізнес-процеси управління університетом, методи навчання, інноваційні форми співпраці з бізнесом та взаємодію з академічними науковами установами тощо.

Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що президентський університет у МОН бачать, як сучасний інноваційний освітній і науковий центр для реалізації інтелектуального й творчого потенціалу громадян України.

Місія університету в тому, щоб стати моделлю здійснення глибинних реформ у системі вищої освіти і науки, інноваційним і науковим центром, який забезпечує підготовку високопрофесійних фахівців,

– заявив Шкарлет.

Концепція передбачає досягнення таких цілей:

створення інноваційного університету, згідно з концепцією «трикутника знань» (освіта, дослідження та інновація) для навчання талановитої молоді;

забезпечення інноваційного бізнесу, наукових установ та державних органів молодими фахівцями найвищого рівня, запобігання виїзду української молоді за кордон;

розвиток взірцевого університету, який створюватиме нові стандарти навчання та досліджень, освітнього простору та співпраці з науковою сферою та бізнесом.

Яких спеціалістів готуватимуть у президентському виші:

В університеті планується готувати фахівців і здійснювати дослідження за такими напрямами:

інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

глобалізація та міжнародні комунікації.

Перевагами університету мають стати академічна свобода й інституційна автономія, міжнародний склад викладачів і науковців, залучення фахівців з бізнесу, державного управління тощо.

Також будуть високі академічні вимоги для вступників та зокрема реалізація принципу "скільки років навчався, стільки відпрацюй для України в державному секторі".



Так виглядатиме президентський університет на ВДНГ / Фото 24 канал

На території майбутнього університету пропонується розмістити нові навчально-лабораторні корпуси, дослідницький центр, клініку, бізнес-центр, об’єкти соціальної сфери, а також зону рекреації та спорту.

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