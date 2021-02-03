Уряд ухвалив рішення про доплати медикам, які працюють у закладах освіти

Уряд ухвалив рішення про запровадження з 1 січня 2021 року і до скасування карантину доплат у розмірі 20% від посадового окладу для медиків закладів освіти.

Джерело: 24 канал

Кабінет Міністрів України під час засідання 3 лютого встановив доплати за роботу медиків у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я.

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Медичні працівники у закладах освіти будуть отримувати доплати в розмірі 20% від посадового окладу. Кошти виділять із грошей, передбачених на оплату праці працівників відповідного закладу освіти.

Міністр освіти Сергій Шкарлет написав у телеграмі, що команда МОН ініціювала впровадження доплат медпрацівникам, а кошти будуть нараховувати додатково до суми встановленої мінімальної заробітної плати.

Дякую уряду за ухвалення цієї ініціативи. Медики в закладах освіти потребують сьогодні соціального захисту та підтримки не менше, ніж освітяни чи колеги-лікарі, які працюють у медзакладах,

– зазначив Шкарлет.

До слова, у МОЗ наголошують, що під час навчання школярі повинні бути забезпечені постійним моніторингом стану здоров’я.

Зокрема, медичне обслуговування може здійснюватися медиками, які входять до штату таких закладів освіти. А у випадку відсутності у школі медпрацівника, можна укласти договір із будь-яким закладом охорони здоров’я про медобслуговування.