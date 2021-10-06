Уряд створив Державний податковий університет

Кабінет міністрів схвалив створення Державного податкового університету. Новим вищим навчальним закладом керуватиме Міністерство фінансів.

Уряд реорганізував Університет державної фіскальної служби шляхом приєднання його до Державного податкового університету.

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В уряді розраховують, що ці рішення дозволять здійснювати профільну підготовку фахівців для роботи в сфері державних фінансів, зокрема в податковій та митній сферах, а також фінансистів, аудиторів і економістів.

Уряд також схвалив реорганізацію Київського національного торгово-економічного університету шляхом створення Державного торгово-економічного університету та Одеського торгово-економічного професійного коледжу. Рішення було прийнято на виконання закону в частині оптимізації мережі закладів вищої освіти.

До слова, аби допомогти майбутнім абітурієнтам обрати навчальний заклад та професію майбутнього Олександр Педан разом з донькою розпочинає новий ютуб-проєкт про українські виші "УніверCheck". Деталі проєкту – читайте у статті.