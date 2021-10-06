Уряд реорганізував Університет державної фіскальної служби шляхом приєднання його до Державного податкового університету.

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В уряді розраховують, що ці рішення дозволять здійснювати профільну підготовку фахівців для роботи в сфері державних фінансів, зокрема в податковій та митній сферах, а також фінансистів, аудиторів і економістів.

Уряд також схвалив реорганізацію Київського національного торгово-економічного університету шляхом створення Державного торгово-економічного університету та Одеського торгово-економічного професійного коледжу. Рішення було прийнято на виконання закону в частині оптимізації мережі закладів вищої освіти.

До слова, аби допомогти майбутнім абітурієнтам обрати навчальний заклад та професію майбутнього Олександр Педан разом з донькою розпочинає новий ютуб-проєкт про українські виші "УніверCheck". Деталі проєкту – читайте у статті.