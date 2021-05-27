Зі скасуванням постанови для отримання дозволу на навчання дітей з інвалідністю батькам не потрібно буде проходити комісію і чекати її дозволу.

До теми В українських школах запустять систему пропуску "оплати обличчям": для чого вона

Батькам потрібно буде звернутися лише до інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ), де фахівці оглянуть дитину і нададуть дозвіл на навчання у спецшколі.

Чому це вирішити спростити? Зараз батьки таких дітей зобов’язані після проходження ІРЦ ще раз проходити комісію, куди входили чиновники.

Окрім того, були випадки відмови без причини в зарахуванні на навчання з можливістю цілодобового перебування до спеціальних та спеціалізованих шкіл.

Нова постанова зобов’яже чиновників ходити та перевіряти, куди і які діти потрапили, чи нема якихось зловживань. Натомість батькам не потрібно буде ходити на комісії і доводити, що їхні діти мають особливі освітні потреби,

– каже депутат від СН Павло Сушко.

До слова, в Україні також на 50% хочуть збільшити розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів.

Зазначимо, що цього навчального року майже 43% з всіх шкіл в Україні організували інклюзивне навчання для учнів з особливими освітніми потребами. Таких закладів освіти приблизно 7 тисяч зі всіх.