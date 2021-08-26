Прем’єр-міністр під час засідання уряду заявив, що в Україні існує проблема забезпечення студентів якісними умовами проживання в гуртожитках. Йдеться про ситуації, коли у невеликі кімнати гуртожитку поселяють по 5 і більше осіб.

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Тому вони вирішили ухвалити зміни та затвердити нову Концепцію розбудови гуртожитків вишів.

За словами Шмигаля, у тримісячний строк Міністерство освіти спільно з органами місцевого самоврядування має подати проєкт програми розбудови гуртожитків для її подальшого затвердження.

Що зміниться в гуртожитках

Депутатка від Слуги народу Юлія Гришина написала, що у гуртожитках зараз брак місць, старий ремонт, незручні меблі та відсутні комфортні умови для дистанційного навчання тощо.

Тож вона підтримує рішення уряду щодо Концепції розвитку мережі гуртожитків на наступні 4 роки.

Юлія Гришина розповіла, що пропонує уряд у новій концепції:

поступово розширювати мережу гуртожитків – проводити реконструкцію старих і будувати нові,

оснащувати гуртожитки зручностями для студентів: спортзалами, кімнатами для навчання, пральнями,

планують збільшити кількість гуртожитків готельного типу та підвищеної комфортабельності, впроваджувати енергозберігаючі технології тощо.

До слова, днями батько першокурсниці Сумського педагогічного університету показав фото жахливих умов у гуртожитку вишу. Там умивальники без кранів, ліжка без матраців, а плита без ручок, які вмикають конфорки. Фото та деталі – читайте у статті.