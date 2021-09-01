Уряд схвалив розподіл 1 мільярда гривень субвенції місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів".

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За словами Шмигаля, цією програмою передбачено:

капітальний ремонт шкіл,

оновлення матеріально-технічної бази їдалень закладів освіти.

"Наразі у співпраці з облдержадміністраціями та народними депутатами погоджено більше 500 проєктів, що покликані покращити умови для належного освітнього процесу", – написав прем’єр-міністр.



Указ МОН про розподіл коштів на школи / Скріншот

Окрім того, Шмигаль заявив, що підвищать стипендії студентам університетів, учням коледжів та профтехів. На скільки збільшаться стипендії? У закладах профтехосвіти стипендії збільшуються у 2,5 рази, а у вишах – у 1,5 рази.

До слова, наразі навчальний рік у закладах освіти розпочався у звичайному форматі. Далі все залежить від епідеміологічної ситуації в країні, але є ймовірність, що школи та виші перейдуть на дистанційку.