Уряд розподілив 1,4 мільярда гривеньна розвиток НУШ: на що підуть гроші

Уряд розподілив понад 1,4 мільярда гривень субвенції місцевим бюджетам на забезпечення якісної та доступної освіти НУШ у 2021 році. На що підуть ці гроші та які навички вчителів планують вдосконалити – читайте нижче.

Загальний обсяг субвенції на розвиток "Нової української школи" у наступному році становить 1 421 334,9 гривні. Відповідне рішення 17 травня ухвалив Кабінет Міністрів України.

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Міністр освіти Сергій Шкарлет сказав, що кошти підуть на закупівлю оснащення, зокрема сучасних меблів для майбутніх перших класів, дидактичні матеріали, комп’ютерне обладнання та підвищення кваліфікації вчителів.

"Під час карантинних обмежень особливого значення набуває комп’ютерне обладнання, яке допомагає проводити навчання за допомогою дистанційних технологій. Тому частину коштів субвенції передбачено для закупівлі комп'ютерного обладнання для початкових класів", – додав він.

На що підуть гроші з субвенції

Цікаво, що з 1,42 мільярда гривень понад половина (1,21 мільярд гривень) піде на закупівлю:

засобів навчання та обладнання, зокрема комп'ютерного та сучасних меблів (для перших класів НУШ), для навчальних кабінетів початкової школи – на суму 986,3 мільйонів гривень ;

; комп’ютерного та мультимедійного обладнання, пристосувань для навчальних кабінетів, засобів навчання, зокрема навчально-методичної та навчальної літератури, друкованих зошитів тощо – на суму 35 мільйонів гривень.

Які навички вчителів будуть вдосконалювати

За рахунок 400 мільйонів гривень видатків буде проведено супервізію (26 мільйонів, що становить 6,6%) та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (373 мільйонів гривень, що становить 93,4%).

Так, в державних інститутах післядипломної педагогічної освіти будуть удосконалювати професійні навички вчителів таких категорій:

вчителі початкової школи (майбутніх 1-х класів);

вчителі шкіл, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти (зокрема, пілотних закладів освіти);

вчителі, які викладають один чи декілька навчальних предметів (інтегрованих курсів) румунською або угорською мовами, за напрямом: формування предметних компетентностей державною мовою;

асистенти вчителів.

Також 271 мільйона гривень субвенції планують виділити на оплату послуг з підвищення кваліфікації вчителів 5 – 11 (12) класів, замовниками яких є школи.

До слова, школи в Україні, згідно з реформою НУШ, будуть переформатовуватися, і 10 – 12 класи – це буде профільна освіта для учнів. Зокрема, для учнів старших класів будуть створюватися ліцеї.

Проте голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявив, що учнів будуть зараховувати в 2021 році до старшої школи так само, як і минулого року.