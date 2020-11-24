Уряд призупинив постанову про підвищення зарплат освітян до 2022 року
Кабінет міністрів України призупинив дію постанови №822 про оплату праці педагогів. Наразі відомо, що її відтермінували на рік – до грудня 2021 року.
Відповідно до рішення уряду, до постанови внесли такі зміни: у пункті 8 цифри “2021” замінити цифрами “2022”. Про це йдеться на сайті КМУ.
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Також у схемах ставок зарплат, затверджених зазначеною постановою, у графі "Коефіцієнт визначення посадового окладу у співвідношенні до прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року" виключили підграфу "2021 рік".
Тож, таким рішенням Кабмін відтерміновує дію постанови № 822 від 10 липня 2019 року.
Що відомо про постанову №822?Вона передбачала з 1 січня 2021 року поступово (до 2023 року) збільшити мінімальний розмір посадового окладу педагогів до рівня чотирьох прожиткових мінімумів (один прожитковий мінімуму становитиме з 2021 року – 2393 гривень).
Додамо, що раніше у Міністерство освіти і науки наголосили, що відтермінування постанови № 822 ніяк не вплине на умови оплати праці педагогів. Тобто вчителям впродовж 2021 року таки піднімуть зарплати майже на 30%. Адже відповідні кошти вже закладені до проєкту держбюджету.
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