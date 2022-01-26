Уряд збільшив відсоток стипендіатів: скільки студентів отримуватимуть виплати у 2022

Кабінет Міністрів під час засідання остаточно ухвалив рішення щодо кількості одержувачів академічних стипендій. У 2022 році стипендії отримуватиме 40 – 45% студентів.

Окрім тощо, що більше студентів отримуватиме стипендії, то їх суми ще й збільшилися з 1 січня.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що кількість студентів-стипендіатів у цьому році не зменшиться.

Сьогодні уряд ухвалив рішення про збільшення ліміту стипендіатів, яким буде призначатися а стипендія за результатами семестрового навчання. Цього року кількість одержувачів стипендій становитиме 40 – 45%, замість 35 – 40%,

– заявив він.

Вчена або педагогічна рада вишу визначає однаковий для факультетів, навчально-наукових інститутів, курсів і спеціальностей ліміт стипендіатів, яким буде призначатися стипендія за семестр. Відтепер цей показник встановлюватиметься в діапазоні від 40 до 45% від фактичної кількості студентів денної форми здобуття освіти, які навчаються на бюджеті.

Яку стипендію отримуватимуть студенти

Додамо, що з 1 січня 2022 року студентам вишів, коледжів та профтехів підвищили розмір стипендій:

тепер звичайна академічна стипендія для студентів вишів повинна складати 2000 гривень, а підвищена – 2550 гривень,

а студенти технікумів, коледжів та ліцеїв отримуватимуть 1510 гривень (підвищена – 1930 гривень),

студенти профтехів отримуватимуть 1250 гривень стипендії.

Що відомо про скандал зі стипендіями у вишах

Студенти останні місяці скаржилися до Міносвіти, адже там не повідомляли, який буде відсоток стипендіатів. Все через те, що 1 вересня уряд збільшив стипендій, але для цього вирішили зменшити ліміт стипендіатів.

Зменшення ліміту спричинило неабиякий резонанс серед студентів, органів студентського самоврядування та профільних профспілок. Тому ухвалили нову постанову №1256 від 2 грудня 2021 року, яка повернула "старий" ліміт. Однак, груднева постанова не скасовувала попередню вересневу постанову,

– кажуть студенти.

До слова, Міністерство освіти і науки рекомендує коледжам та вишам запровадити дистанційне навчання від 27 січня до 25 лютого 2022 року, урахувавши необхідні зміни до розкладу занять. На дистанційку переходять і школи. Деталі – читайте у статті.