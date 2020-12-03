Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що у 2021 році продовжиться програма підтримки Нової української школи. Тому на будівництво та ремонт близько 300 шкіл будуть виділені гроші з бюджету.

Про це він повідомив під час засідання Кабміну 2 грудня. Проте Шмигаль не уточнив, скільки саме шкіл буде відремонтовано, а скільки збудовано, повідомляє 24 канал.

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Скільки грошей планують виділити на освіту в 2021 році? Згідно з ухваленим у першому читанні проєктом бюджету-2021, на освіту планували виділити 174 мільярди гривень, з яких 21,2 мільярди мали піти на доплати вчителям, а 1,4 мільярди – на продовження реформи НУШ.

Але вже до другого читання в освіти забрали 4 мільярди гривень. На що зменшили фінансування:

субвенція місцевим бюджетам (а це зарплати освітян) – мінус 2,9 мільярда гривень (тепер там 99,6 мільярда)

гривень (тепер там 99,6 мільярда) Фонд розвитку вишів – мінус 500 мільйонів гривень (тепер там лише 500 мільйонів);

гривень (тепер там лише 500 мільйонів); НАЗЯВО, Нацагентство кваліфікацій, освітній омбудсмен, державна атестація та акредитація закладів освіти – мінус 11 мільйонів гривень (тепер там 153 мільйона);

гривень (тепер там 153 мільйона); забезпечення професійної (професійно-технічної) освіти – мінус 14 мільйонів гривень;

гривень; підготовка кадрів ЗВО та забезпечення діяльності їх баз практики – мінус 861 мільйон гривень

гривень на ЗНО та УЦОЯО – мінус 18 мільйонів гривень;

гривень; Національна Академія наук – мінус 15,5 мільйона гривень.



Зміни до проєкту бюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу