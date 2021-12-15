Планують збільшити стипендію до трьох прожиткових мінімумів на одну особу. Постанова набере чинності з 1 січня 2022 року.

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Своїм рішення уряд надав Мінреінтеграції право здійснювати попередню оплату в розмірі до 70% на строк не більше трьох місяців з початку проведення реінтеграційних курсів, проживання слухачів у гуртожитках і виплати їм стипендіального забезпечення.

Раніше глава міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що її відомство запропонували уряду підняти стипендії студентам з окупованих територій.

Стипендія має бути підвищена. Усім студентам, які приїхали з окупованих територій до 6,5 тисяч. Тобто, вдвічі буде збільшена стипендія. Я щиро сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе,

– заявила Верещук.

До слова, до українських вишів у 2021 році вступили понад 2 тисячі студентів з окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей. За останні 5 років ця кількість зросла вдвічі.

Найчастіше студенти з окупованих територій обирали такі спеціальності: правознавство, менеджмент, медицина та комп'ютерні науки.