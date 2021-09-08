Таке рішення ухвалили під час засідання уряду 8 вересня. Додамо, що раніше Кабмін підвищив стипендії студентам профтехів, коледжів та вишів.

До теми Шкарлет заявив, що викладачам платитимуть по 4 тисячі доларів, а вчителям піднімуть зарплату

Як збільшаться премії за призові місця у конкурсі "Вчитель року"

Переможці – отримають премію у десять мінімальних зарплат (60 тисяч гривень);

Вчителі, які займуть друге місце, – отримають премію у дев'ять мінімальний зарплат (54 тисячі гривень);

Вчителі, які займуть третє місце, – отримають премію у вісім мінімальних зарплат (48 тисяч гривень).

Також уряд вніс зміни в організацію конкурсу. Відтепер конкурс "Вчитель року" проходитиме у два тури замість трьох, одразу починаючи з обласного етапу. Якщо на період проведення конкурсу буде карантин, то він буде у дистанційному форматі.



Як змінився конкурс "Вчитель року" / Фотопорівняння

Що відомо про конкурс "Вчитель року" Конкурс відбувається щороку для стимулювання активної участі вчителів у становленні та розвитку національної системи освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності.



У цьому 2021/2022 навчальному році конкурс "Учитель року" проводитиметься в номінаціях "Основи правознавства", "Біологія", "Інформатика", "Музичне мистецтво". Переможцям присвоюється звання “Заслужений учитель України” та надаються премії.



До слова, вже оприлюднили імена 10 найкращих вчителів найпрестижнішої премії Global Teacher Prize Ukraine. Вони претендують на головний приз – 250 тисяч гривень. Імена десятки найкращих учителів – читайте у статті.