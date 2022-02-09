Уряд підтримав законопроєкт про освіту дорослих: що він передбачає

Уряд підтримав законопроєкт про освіту дорослих. Документ, зокрема,дозволить за рахунок пільгових довгострокових кредитів отримати освіту в коледжі чи ступінь у виші за іншою спеціальністю.

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт "Про освіту дорослих", який розробила команда широкого кола заінтересованих сторін.

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Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що законопроєкт дозволить здобувати за рахунок пільгових довгострокових кредитів фахову передвищу освіту та відповідний ступінь в університеті за іншою спеціальністю особам, які мають страховий стаж не менше 7 років.

У законопроєкті також враховано рекомендації Європейського Союзу з питань розвитку освіти впродовж життя та освіти дорослих, а також вітчизняний досвід.

Прийняття цього Закону – перший крок до формування якісної системи освіти для дорослих, створення умов для ефективної співпраці та реалізації права осіб на безперервне навчання,

– написав Шкарлет.

У документі зазначено, що освіта дорослих може здійснюватися за різними видами освітніх програм – за очною, дистанційною, дуальною, змішаною, індивідуальною формами навчання. Зокрема, це можуть бути курси, семінари, тренінги, практикуми, майстер-класи, консультації та інші форми.

Додамо, що фінансування освіти дорослих має здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Сьогодні Уряд підтримав проєкт Закону України "Про освіту дорослих", який розробила команда широкого кола заінтересованих сторін.

Законопроєкт надасть змогу здобувати за рахунок пільгових довгострокових кредитів фахову передвищу та відповідний ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю особам, які мають страховий стаж не менше 7 років.

У законопроєкті враховано рекомендації Європейського Союзу з питань розвитку освіти впродовж життя та освіти дорослих, а також вітчизняний досвід.

Прийняття цього закону – перший крок до формування якісної системи освіти для дорослих, створення умов для ефективної співпраці та реалізації права осіб на безперервне навчання з урахуванням пріоритетів суспільного розвитку та запитів економіки.