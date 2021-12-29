Уряд офіційно звільнив заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука

Кабінет Міністрів України оприлюднив офіційне розпорядження про звільнення за власним бажанням Ігоря Гарбарука з посади заступника міністра освіти і науки.

Додамо, що напередодні в мережі розгорівся скандал через сукню його супутниці Христини Тишкун.

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Як Гарбарук прокоментував своє звільнення

Ігор Гарбарук наголосив, що дотримується "європейської практики". Й саме тому, мовляв, вирішив звільнитися.

Чиновник підкреслив, що звільнення за власним бажанням, на його думку, є єдиним виходом для будь-якого державного службовця, який потрапив у такий скандал.

Що відомо про скандал з сукнею Тишкун

Раніше вже колишній заступник глави МОН Гарбарук відреагував на хейт, оприлюднивши у фейсбуці вірш Редьярда Кіплінга. Він починається з рядків: "Як вистоїш, коли всі проти тебе". Згодом він його видалив.

24 грудня, через образ супутниці Гарбарука розгорівся скандал. Так, до Львівської міськради із Ігорем Гарбаруком прийшла Христина Тишкун, яка була одягнена у чорну сукню з глибоким декольте. Деяким користувачам мережі такий образ здався недоречним.

Дівчина опублікувала світлину із міської ради у себе в інстаграмі. Однак згодом закрила сторінку через хвилю хейту. Сама дівчина відповіла на критику у коментарях: "а до міської ради треба вибирати вбрання? Я думала, що кожен одягається так, як йому подобається, зручно, комфортно".



Фото, яке спричинило резонанс / Світлина з соцмереж