Уряд не втручається у внутрішні справи вишів, – Шмигаль зустрівся зі студентами Могилянки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з представниками студентського самоврядування Києво-Могилянської академії, які влаштували протест під Кабміном. Він наголосив, що уряд не втручається у внутрішні справи вишів.

На думку Дениса Шмигаля, автономія університетів має бути непорушною, а будь-які внутрішні конфлікти мають вирішуватися без втручання третіх осіб.

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Шмигаль додав, що він завжди був і буде на боці українського студентства.

Повідомив студентам, що МОН вже скасувало свій наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента Києво-Могилянської академії. Домовились, що вимоги студентів та викладачів НаУКМА будуть подані у встановленому законодавством порядку,

– сказав він.

Прем’єр-міністр запевнив, що відповідні органи вивчать факти, і з огляду на результати перевірки будуть ухвалені рішення.

До слова, студенти Києво-Могилянської академії зранку 4 лютого вийшли на протест біля Кабінету Міністрів з вимогою звільнити міністра освіти Сергія Шкарлета.

Першочергова вимога – це те, щоб Шкарлет пішов зі своєї посади, тому що він взяв на себе занадто багато обов'язків, а вони не входять в його посадові обов'язки,

– зазначила другокурсниця Ангеліна.

Студенти тримали плакатами з написами – "Шкарлет=Табачник", "Війна з Могилянкою – вирок міністерству", "Міністр тимчасовий – Могилянка вічна", "Скасуй міністра, а не вибори", "Шкарлет, геть з МОНу" та інші.



Студенти Могилянки вийшли на протест під Кабмін / Фото "Суспільне"

Скандальні вибори в Могилянці: що відомо

"Києво-Могилянська академія" провела вибори президента вишу, але під час голосування зафіксували порушення. Повідомляли, що до приміщення, де розташовувалася виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках. Одну скриньку вони облили зеленкою, а іншу – викрали. Згодом викрадену скриньку знайшли та повернули, а бюлетені з неї визнали дійсними.

На сайті вишу 28 січня оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування ексміністр освіти та науки та експрезидент НаУКМА Сергій Квіт отримав 235 голосів. Проте МОН не визнало результатів голосування та оголосило новий конкурс на обрання очільника вишу.

Денис Шмигаль заявив, що за підсумками наради в Кабміні МОН скасувало наказ про повторні вибори президента університету. Також було ухвалено рішення про невтручання уряду, зокрема в особі МОН, у зазначену процедуру.

Текст публікації Дениса Шмигаля:

"Вранці зустрівся з представниками студентського самоврядування НУ "Києво-Могилянська академія". Уряд не втручається у внутрішні справи вишів, оскільки автономія університетів має бути непорушною. Будь-які внутрішні конфлікти мають вирішуватися без втручання третіх осіб.

Розмова була дуже відвертою. Завжди був і буду на боці українського студентства! Повідомив студентам, що МОН вже скасувало свій наказ про повторний конкурс на зайняття посади президента НУ "Києво-Могилянська академія".

Домовились, що вимоги студентів та викладачів НаУКМА будуть подані у встановленому законодавством порядку. Відповідні органи вивчать факти, і з огляду на результати перевірки будуть ухвалені рішення".