Уряд має залізобетонно довести свою чітку позицію, – Кремінь про скасування нового правопису

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову уряду про запровадження нового українського правопису. Проте у Кабінеті Міністрів заявили, що подадуть апеляцію до суду.

Джерело: Тарас Кремінь у фейсбуці

Мовний омбудсмен заявив, що уряд має рішучо відреагувати на цю ситуацію та оскаржити відповідне рішення в апеляційній інстанції.

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Уряд має залізобетонно довести свою чітку позицію. А я, як Уповноважений із захисту державної мови, всіляко сприятиму посиленню кремезної позиції уряду щодо захисту української мови,

– написав Кремінь.



Чому суд скасував новий правопис

ОАСК задовольнив позов та скасував постанову щодо нової редакції правопису. Підставою для такого рішення було те, що уряд не мав компетенцією змінювати правопис.

Хто подав позов до суду? Зазначимо, що позов у 2019 році подала мама учениці 7 класу спільно з ГО "Правова держава", очільником якої є адвокат Ростислав Кравець (він фігурує на плівках з кабінету голови ОАСК Павла Вовка).

Пресслужба суду цю інформацію підтвердила. "У ході розгляду справи суд встановив, що уряд при ухваленні зазначеної постанови діяв поза межами своєї компетенції та з порушенням законодавства ", – зазначено на сайті ОАСК.

Але у Кабміні заявили, що оскаржать рішення Окружного адміністративного суду Києва, який задовольнив цей позов. Всі деталі та приклади нового правопису – читайте за посиланням.