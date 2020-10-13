Уряд ухвалив зміни до постанови щодо рекомендацій про те, що школи можуть почати навчання дистанційно після закінчення канікул, які триватимуть до 30 жовтня.

Відповідне рішення Кабінет міністрів України затвердив під час засідання 13 жовтня, передає 24 канал.

Цікаво Уряд затвердив рішення почати в школах канікули з 15 жовтня, а у вишах – онлайн-навчання

"Комісія з ТЕБ та НС підтримала пропозицію МОН, щоб у школах рекомендувати провести канікули з 15 по 30 жовтня. Після їх завершення можливе переведення на дистанційну форму навчання. Уряд погоджується і пропонує внести це у постанову про канікули", – сказав Шмигаль.

Як навчатимуться учні 1 – 4 класів

Натомість під час брифінгу після засідання очільник МОН Сергій Шкарлет розповів, як навчатимуться учні початкових класів після канікул, які МОН рекомендують провести з 15 по 30 жовтня 2020 року.

Після 30 жовтня для учні 1 – 4 класів, залежно від епідемічної ситуації та рівня захворюваності на коронавірус, в школах на підставі консультацій з МОЗ можуть запровадити інші форму навчання, окрім дистанційного. Зокрема – змішане або очне навчання,

– сказав він.

Додамо, що під час брифінгу виступив і міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він наголосив, що на дистанційному навчанні та самоізоляції наразі перебуває понад 5 тисяч класів.

"Зрозуміло, що ці показники постійно змінюються: деякі класи виходять з самоізоляції, а деякі навпаки – переходять на онлайн-навчання", – додав він.

Натомість кількість закладів освіти, які повністю перебувають на карантині, – 536, але ця цифра теж щодня змінюється.

До слова, у Києві вже п'ять шкіл закриті на карантин через виявлення коронавірусу у вчителів. Наразі на дистанційному навчанні перебуває 520 класів у 174 школах столиці. Усього у Києві COVID-19 виявили у 591 школярів та 403 вчителів.