Депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко розповів, що тепер Верховна Рада має розглядати ці поправки.

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Що уряд хоче змінити

Зокрема, стипендії, що виплачуються в рамках фінансування наукових (науково-технічних) проектів, хочуть внести до списку доходів, які не включаються до загального місячного оподатковуваного доходу.

Також уряд хоче звільнити від оподаткування операції із постачання товарів та послуг в Україну та ввезення на нашу територію товарів, що фінансуються за рахунок наукових (науково-технічних) проєктів, виконання яких здійснюється відповідно до міжнародних договорів України.

До слова, раніше уряд схвалив постанову про збільшення стипендій до 6,5 тисячі гривень для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, що навчаються на реінтеграційних курсах з підготовки до вступу до українських вишів. Деталі – читайте за посиланням.

Текст публікації Олексія Гончаренка:

Кабмін хоче змінити правила оподаткування іноземних стипендій та грантів. Уряд пропонує внести зміни до статті 165 Податкового кодексу України і скасувати національні правила оподаткування для іноземних стипендій та грантів. Верховна Рада має розглядати ці поправки у Податковий кодекс.