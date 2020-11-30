Нещодавно уряд затвердив проєкт закону про Державний бюджет-2021 до другого читання, в якому передбачається зменшення фінансування освіти – на 4 мільярди гривень, водночас збільшення видатків на соціально-економічну сферу.

Законопроєкт держбюджету на 2021 рік передбачає скорочення освітніх програм. Тож, підвищення зарплат педагогів бужде не таким, як обіцяв т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет. Про це написала народна депутатка Наталія Піпа у фейсбуці, проаналізувавши держбюджет на наступний рік.

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Вона повідомила, що найбільше постраждала освітня субвенція для місцевих органів – уряд скоротив її на 2,9 мільярда гривень. Так, у першому читанні держбюджету було закладено 102, 5 мільярда, а в другому – лише 99, 6 мільярдів.

Також скоротилося фінансування для таких освітніх програм:

Фонд розвитку вишів – урізання бюджету на 500 мільйонів гривень;

НАЗЯВО, Нацагентство кваліфікацій, Служба освітнього омбудсмена, державна атестація та акредитація закладів освіти – урізання бюджету на 11 мільйонів гривень;

Забезпечення професійної (професійно-технічної освіти) – урізання бюджету на 14 мільйонів гривень;

Підготовка кадрів вишів та забезпечення діяльності їх баз практики – урізання бюджету на 861 мільйонів гривень;

ЗНО та УЦОЯО – урізання бюджету на 18 мільйонів гривень;

Національна Академія наук – урізання бюджету на 15,5 мільйона гривень.

Натомість видатки збільшили на такі програми:

Наукова і науково-технічна діяльність ЗВО та наукових установ – додали 4,3 мільйона гривень;

Мала академія наук України, позашкільна освіта – додали 11 мільйонів гривень;

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників – додали 17,5 мільйонів гривень;

Державна служба якості освіти – додали 9 мільйонів гривень.

Як зазначила Наталія Піпа, у держбюджет додали й кілька нових статей, яких у першому читанні не було. Так, на реставрацію/реконструкцію деяких закладів освіти, серед яких і Львівський національний університет ім. І. Франка виділено 36 мільйонів доларів.

До слова, згідно з новим законопроєктом, доходи України зростуть і сягнуть 1 трильйона 71 мільйона гривень. Це на 96 мільярдів більше, ніж у 2020 році.



Зміни до проєкту бюджету-2021 / Інфографіка 24 каналу