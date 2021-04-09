Уряд хоче використати освітню субвенцію на інші потреби

Освітяни виступили проти ідеї використати кошти освітньої субвенції, які мають піти на зарплати вчителям, не за цільовим призначенням.

Члени профспілки розповіли, що Кабмін хоче дозволити використати залишків освітньої субвенції 2021 року з державного бюджету місцевим бюджетам.

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Йдеться про те, що гроші підуть не на зарплати вчителям, а на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для безпечного навчання в школах.

Також у профспілці наголосили, що дозвільні норми на нецільове використання освітньої субвенції провокують місцеву владу на створення штучної економії з метою її спрямування на інші потреби шкіл.

Тобто, недоплативши вчителям та іншим педагогам за їхню працю, за рахунок видатків центрального бюджету влада на місцях намагається залатати прогалини місцевих бюджетів,

– кажуть у Профспілці працівників освіти і науки.

Водночас у Профспілці працівників освіти і науки нагадують, що освітню субвенцію треба спрямувати на оплату праці педагогів, які забезпечують здобуття учнями освіти.

Тому профспілка наполягає на вилученні з проєкту постанови уряду норми про використання у 2021 році залишків освітньої субвенції не за цільовим призначенням.

До слова, вчителі та медики мають найменші зарплати в Україні. Так, якщо середня зарплата у лютому 2021 року становила понад 12 тисяч гривень, то середня зарплата освітян – 11 тисяч гривень.

Хоча уряд ухвалив збільшення зарплат вчителів з 1 січня 2021 року. Освітяни отримали на 20% більшу ставку, а в грудні зарплати піднімуть ще на 8,3%.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу