Члени профспілки розповіли, що Кабмін хоче дозволити використати залишків освітньої субвенції 2021 року з державного бюджету місцевим бюджетам.

До теми Зміни у шкільному харчуванні, перенесення пробного ЗНО та заяви МОН – підсумки тижня в освіті

Йдеться про те, що гроші підуть не на зарплати вчителям, а на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для безпечного навчання в школах.

Також у профспілці наголосили, що дозвільні норми на нецільове використання освітньої субвенції провокують місцеву владу на створення штучної економії з метою її спрямування на інші потреби шкіл.

Тобто, недоплативши вчителям та іншим педагогам за їхню працю, за рахунок видатків центрального бюджету влада на місцях намагається залатати прогалини місцевих бюджетів,

– кажуть у Профспілці працівників освіти і науки.

Водночас у Профспілці працівників освіти і науки нагадують, що освітню субвенцію треба спрямувати на оплату праці педагогів, які забезпечують здобуття учнями освіти.

Тому профспілка наполягає на вилученні з проєкту постанови уряду норми про використання у 2021 році залишків освітньої субвенції не за цільовим призначенням.

До слова, вчителі та медики мають найменші зарплати в Україні. Так, якщо середня зарплата у лютому 2021 року становила понад 12 тисяч гривень, то середня зарплата освітян – 11 тисяч гривень.

Хоча уряд ухвалив збільшення зарплат вчителів з 1 січня 2021 року. Освітяни отримали на 20% більшу ставку, а в грудні зарплати піднімуть ще на 8,3%.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу