Кабінет міністрів України хоче відмовитися від раніше обіцяних виплат учителям та пропонує до 31 грудня 2021 року призупинити підвищені виплати педагогам у зв'язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування.

Як передає видання "Корреспондент", уряд планує призупинити дію своєї постанови від 10 липня 2019 року про оплату праці освітянам.

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Що відомо про виплати вчителям? Постанова №822 передбачала з 1 січня 2021 року поступово (до 2023 року) збільшити мінімальний розмір посадового окладу педагогів до рівня чотирьох прожиткових мінімумів (один прожитковий мінімуму становитиме з 2021 року – 2393 гривень).

Проте у зв’язку з відсутністю коштів на її реалізацію постанова була зупинена до 31 грудня 2020 року. Її впровадження в дію у 2021 році потребуватиме додатково близько 50 мільярдів гривень. Тож, зараз Кабмін пропонує її відтермінувати ще на рік – до 31 грудня 2021 року.

Зазначимо, що впродовж 2021 року вчителям піднімуть зарплати майже на 30%. Відповідні кошти вже закладені до проєкту держбюджету України на наступний рік. На скільки підвищать виплати освітянам – читайте за посиланням.