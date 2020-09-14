Уряд запропонував Верховній Раді проголосувати за законопроєкт № 3991, який дозволить використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю масок та антисептиків для шкіл.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресслужба Офісу Президента.

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Президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що в деяких школах бракує масок.

"Гроші у регіонах є, але для їхнього використання уряд має запропонувати законодавчі зміни. Знаю, що на місцях є понад три мільярди гривень, які можна витратити. Чи ви зробили все необхідне, щоб забезпечити школи засобами індивідуального захисту", – сказав Зеленський.

На це прем’єр-міністр відповів, що уряд уже запропонував парламенту проголосувати законопроєкт № 3991, який вносить зміни до бюджету і дає змогу використовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю засобів індивідуального захисту.

До слова, т.в.о. Сергій Шкарлет раніше заявляв, що станом на 1 січня 2020 року освітньої субвенції з минулого року залишилося 5,2 мільярда гривень, з них 3,3 мільярда можна розподілити на необхідні засоби індивідуального захисту в школах.

Що робити батькам, якщо їх змушують купувати маски для дитини в школу? Шкарлет запевняє, що батьки не мають купувати дітям маски в школу, адже це мали закупити засновники закладів освіти. Він вважає, що якщо батьків змушують купувати маски дітям, то їм варто звертатися на гарячу лінію МОН.