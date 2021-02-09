Володимир Зеленський взяв участь у Партнерському форумі "Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями", де заявив, що за його доручення уряд готує стратегію розвитку вищої освіти на наступні 10 років.

Президент наголосив, що в Україні катастрофічно бракує кваліфікованих працівників. Тому спільно з експертами вже створили стратегію розвитку вищої освіти та розпочали відродження професійної освіти в Україні.

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Зеленський наголосив, що також він приділяє особисту увагу вищій освіті.

За моїм указом уряд готує Стратегію розвитку вищої освіти на наступні 10 років, державну програму з відновлення та розбудови мережі студентських гуртожитків, а також план популяризації освіти України серед іноземців,

– заявив президент.

Глава держави переконує, що Україна буде боротися за іноземних студентів, а українські виші повинні готувати конкурентоспроможних людей в сучасному світі.

"Роботи тут чимало, але хочу запевнити, що ваша освіта завжди матиме надійного союзника в особі президента України. Я готовий зі свого боку допомагати в реалізації усіх ініціатив та реформ для розвитку української освіти", – сказав Зеленський.

За його словами, 9 лютого буде опубліковано указ про створення при президентові Ради з розвитку загальної середньої освіти.

"Разом нам вдасться вивести нашу освіту на новий рівень, вірю, що ми зможемо спільно втілити у життя просту формулу – "Щасливі вчителі, щасливі діти, щасливі батьки = щаслива Україна", – підсумував президент.