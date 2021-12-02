Уряд дозволив запровадили у школах електронні журнали та щоденники

Кабінет Міністрів України затвердив рішення, яке дозволяє запровадити електронні журнали та щоденники в школах.

Кабмін затвердив положення про програмно-апаратний комплекс "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту", призначений для садочків, шкіл, коледжів та профтехів.

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Відтепер у школах буде електронний документообіг та автоматизована робота зі збору та опрацювання даних.

Навіщо у школах е-журнали? В них батьки зможуть побачити інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі вчителів тощо.

Як заклади освіти підключають до е-журналів

Алгоритм підключення закладів освіти до E-Journal відбувається в чотири кроки:

Крок 1. Заклад освіти надсилає на електронну адресу Інституту освітньої аналітики (ejournal@iea.gov.ua) запит щодо підключення з обов’язковим зазначенням наступної інформації:

місто/ОТГ;

назва закладу освіти з позначенням його ID у системі ДІСО;

ЄДРПОУ закладу освіти;

ПІБ відповідальної особи (адміністратора);

електронна адреса відповідальної особи (адміністратора);

телефон відповідальної особи (адміністратора).

Крок 2. Інститут освітньої аналітики розглядає звернення, створює в E-Journal адміністратора для даного закладу освіти з відповідними правами доступу.

Крок 3. Система E-Journal автоматично генерує права доступу та надсилає запрошення на вказану електронну адресу адміністратора закладу освіти.

Крок 4. Відповідальна особа, отримавши права доступу, авторизується в системі й розпочинає роботу.

До слова, ще у квітні 2021 році коледжі та профтехи почали вводити електронні журнали та щоденники.

Станом на весну 2021 року найбільше шкіл, що користуються е-журналами та е-щоденниками, були у Сумській (37 закладів), Київській (26), Дніпропетровській (19), Черкаській (18) та Рівненській (17) областях. Ці дані за пів року могли змінитися. Доступ до е-журналів й е-щоденників доступний – за посиланням.