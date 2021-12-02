Кабмін затвердив положення про програмно-апаратний комплекс "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту", призначений для садочків, шкіл, коледжів та профтехів.
До теми Рада ухвалила бюджет на 2022 рік: на що підуть гроші в сфері освіти
Відтепер у школах буде електронний документообіг та автоматизована робота зі збору та опрацювання даних.
Навіщо у школах е-журнали? В них батьки зможуть побачити інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі вчителів тощо.
Як заклади освіти підключають до е-журналів
Алгоритм підключення закладів освіти до E-Journal відбувається в чотири кроки:
Крок 1. Заклад освіти надсилає на електронну адресу Інституту освітньої аналітики (ejournal@iea.gov.ua) запит щодо підключення з обов’язковим зазначенням наступної інформації:
- місто/ОТГ;
- назва закладу освіти з позначенням його ID у системі ДІСО;
- ЄДРПОУ закладу освіти;
- ПІБ відповідальної особи (адміністратора);
- електронна адреса відповідальної особи (адміністратора);
- телефон відповідальної особи (адміністратора).
Крок 2. Інститут освітньої аналітики розглядає звернення, створює в E-Journal адміністратора для даного закладу освіти з відповідними правами доступу.
Крок 3. Система E-Journal автоматично генерує права доступу та надсилає запрошення на вказану електронну адресу адміністратора закладу освіти.
Крок 4. Відповідальна особа, отримавши права доступу, авторизується в системі й розпочинає роботу.
До слова, ще у квітні 2021 році коледжі та профтехи почали вводити електронні журнали та щоденники.
Станом на весну 2021 року найбільше шкіл, що користуються е-журналами та е-щоденниками, були у Сумській (37 закладів), Київській (26), Дніпропетровській (19), Черкаській (18) та Рівненській (17) областях. Ці дані за пів року могли змінитися. Доступ до е-журналів й е-щоденників доступний – за посиланням.