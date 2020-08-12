Кабінет Міністрів України ухвалив зміни, які дозволяють абітурієнтам та особам, які навчаються у закладах освіти, в’їжджати та виїжджати з тимчасово окупованому Криму без обов’язкової самоізоляції.

Про ці зміни йдеться на сайті уряду.

Цікаво Що робити абітурієнту, який не вступив до вишу: поради експерта

Тож, особи можуть виїхати з окупованого Криму, де вони проживають, для вступу (подання документів тощо) до закладів освіти на підконтрольній території України або для навчання у вишах.

Також були внесені зміни стосовно самоізоляції осіб, які перетинають контрольні пункти виїзду з окупованого Криму. Так, особи можуть не йти на самоізоляцію, якщо вони отримали негативний результат тестування на COVID-19.

Зазначимо, що глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що вищі навчальні заклади України можуть самі визначати, чи розпочинати їм навчання з 1 вересня. Такі рішення може ухвалити вчена рада кожного ВНЗ.