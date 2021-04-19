Відповідні зміни до постанови уряду оприлюднили на Урядовому порталі.

До теми Уряд хоче використати освітню субвенцію на інші потреби

Згідно зі законом та через прохання батьків учнів та вчителів, залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету можуть дозволити використовувати у 2021 році місцевим бюджетом.

На що можуть піти кошти освітньої субвенції

Їх планують виділити на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для організації безпечного навчання у школах.

Також дозволяється використовувати залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт і придбання обладнання для шкільних їдалень (харчоблоків).

Кожен засновник школи самостійно ухвалює рішення, на що спрямувати ці кошти: доплати вчителям, закупівлю додаткових автобусів, забезпечення інтернетом, протипожежні заходи, ремонт школи, а відтепер – і на дезінфектори та харчоблоки,

– йдеться у повідомленні уряду.

Зазначимо, що використати залишки освітньої субвенції на закупівлю дезінфекторів стало можливим ще минулого року, коли депутати, за ініціативи МОН, внесли необхідні зміни до законодавства.

Окрім того, у 2020 році уряд додатково виділив на ці потреби 540 мільйонів гривень.