Кабінет Міністрів України затвердив утворення Полтавського державного медичного університету та відніс його до сфери управління Міністерства охорони здоров'я.

Кабмін ухвалив на засіданні 9 грудня, що Українську медичну стоматологічну академію буде реорганізовано й приєднано до утвореного університету, повідомляє 24 канал.

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В розпорядженні йдеться про те, що студенти, які навчалися в Українській медичній стоматологічній академії автоматично продовжать навчання в Полтавському медуніверситеті.

у МОН провели дослідження, чому іноземні студенти обирають для навчання Україну. Так. понад 40% іноземців обрали українські виші через якість навчання, 40-60 % – через вартість навчання, 35% – через легкість визнання диплома на батьківщині, ще 42% – через бажання навчатися в одній із європейських країн.