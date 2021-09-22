Уряд дозволив школам переходити на дистанційне навчання

Із 23 вересня Україна переходить у жовту зону. Тому уряд оновив карантинні умови щодо роботи закладів освіти. Тепер навчальні заклади, де немає 80% вакцинованих працівників, можуть перейти на дистанційку.

Раніше в мережі з’явилася інформація, що школам у жовтій зоні заборонили працювати дистанційно через низький рівень вакцинування викладачів. Проте тепер Кабмін оновив правила карантину.

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Умови роботи шкіл на карантині

Раніше уряд постановив, що при жовтому рівні епідемнебезпеки відвідувати заклади освіти здобувачами освіти дозволено за умови наявності не менше 80% працівників, які мають COVID-сертифікат:

"жовтий" COVID-сертифіката, який підтверджує щеплення першою дозою вакцини;

"зелений" COVID-сертифіката, який підтверджує повний курс вакцинації;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію;

довідка 063 (видається сімейним лікарем після щеплення однією дозою вакцини);

COVID-сертифікат про одужання особи від коронавірусу чи негативний результат ПЛР-тесту.

Школам дозволили дистанційку

Якщо в закладі освіти менше 80% таких працівників, то навчання має продовжуватися, але дистанційною.

Міністр освіти Сергій Шкарлет підтвердив цю інформацію. "Підкреслюю, освітній процес триватиме в дистанційному форматі", – написав він у соцмережах.

До слова, депутатка Юлія Гришина повідомила, що більшість українських шкіл не зможуть з 23 вересня працювати офлайн в умовах жовтої зони карантину. Очне навчання продовжиться лише в 38% шкіл.

Зокрема, за її словами, мають закрити на карантин майже всі школи в Чернівецькій, Львівській (90%) та Івано-Франківській областях. У них рівень вакцинації персоналу нижчий за 80%.