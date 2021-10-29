Уряд дозволив переможцям олімпіад, які виїхали з України, отримувати премію президента
Джерело:проєкт постанови уряду
Кабінет Міністрів дозволив учням, які виїхали за кордон, отримувати президентські стипендії за перемогу в олімпіадах. Раніше учні, які виїхали з України, не могли отримати виплати.
Такий проєкт постанови уряд затвердив під час засідання 28 жовтня. Своїм рішенням чиновники дозволили школярам, які під час навчання в Україні перемогли в олімпіаді, але потім виїхали за кордон, отримувати премії.
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Як було раніше? Раніше премій для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад призначалися лише за умови, що такі особи здобувають освіту в українських закладах освіти і постійно проживають в Україні.
Суми премій. Грошові винагороди учням виплачуватимуться одноразово в розмірі:
- для переможців всеукраїнських олімпіад – 20 000 гривень;
- для переможців міжнародних олімпіад – 100 000 гривень.
До слова, цього року українські школярі показали високі результати на міжнародних олімпіадах:
- На Міжнародній олімпіаді з фізики учні Маріупольського міського ліцею, Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. І. Франка та Харківського фізико-математичного ліцею №27 отримали одну золоту, одну срібну та три бронзові медалі.
- На Міжнародній олімпіаді з математики команда українських школярів посіла шосте місце, обійшовши 101 команду з інших країн. Наші учні з Києво-Печерського ліцею №171 “Лідер”, Харківського фізико-математичного ліцею №27, Київського ліцею №208 та Маріупольського технічного ліцею здобули три золота, два срібла та одну бронзу.
- На Міжнародній олімпіаді з інформатики школярі з Кременчуцького ліцею “Політ”, Київського ліцею №208 та Коростишівського НВК “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - ліцей інформаційних технологій” отримали одну золоту і дві срібні медалі.
- На Міжнародній олімпіаді з хімії українські школярі вибороли нові перемоги – вони здобули два срібло і бронзу.
- Також учні Малої академії наук взяли участь у Міжнародному інноваційному шоу INOVA 2021 та здобули там 20 нагород.