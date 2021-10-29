Такий проєкт постанови уряд затвердив під час засідання 28 жовтня. Своїм рішенням чиновники дозволили школярам, які під час навчання в Україні перемогли в олімпіаді, але потім виїхали за кордон, отримувати премії.

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Як було раніше? Раніше премій для переможців всеукраїнських і міжнародних олімпіад призначалися лише за умови, що такі особи здобувають освіту в українських закладах освіти і постійно проживають в Україні.

Суми премій. Грошові винагороди учням виплачуватимуться одноразово в розмірі:

для переможців всеукраїнських олімпіад – 20 000 гривень;

для переможців міжнародних олімпіад – 100 000 гривень.

До слова, цього року українські школярі показали високі результати на міжнародних олімпіадах: