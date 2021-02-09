Уряд послабив карантинні обмеження в Україні та дозволив проведення масових освітніх та професійних заходів. Проте залишаться деякі обмеження.

Уряд вніс зміни до постанови про встановлення карантину в Україні через пандемію COVID-19.

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Зокрема, Кабмін дозволив приймати відвідувачів у заклади культури та проводити там публічні наукові, освітні та професійні тематичні заходи.

Які обмеження залишили

Але лише за однієї умови – наповненість кількості людей у залах повинна складати до 50% або з розрахунку 1 особа на 5 квадратних метрів.

Розміщення здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду,

– уточнили в уряді.

До слова, наразі офіційно карантин урядом в Україні продовжили до 28 лютого. Але його термін планують продовжити ще до 30 квітня. Але якщо епідемічна ситуація покращуватиметься, то обмеження пом'якшуватимуть.