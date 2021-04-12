Уряд дозволив іноземним вишам відкривати філії в Україні

Іноземні виші зможуть відкривати структурні підрозділи в Україні. Втім, дозволять зробити це не всім: виш під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів.

Окрім того, не зможуть відкрити філії заклади держави-окупанта. На Урядовому порталі вже оприлюднили відповідну постанову Кабміну.

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Які виші зможуть відкрити філії в Україні

Студенти в Україні матимуть можливість вчитися у кращих університетах світу. Провадження освітньої діяльності буде здійснюватися на підставі дозволу, який видаватиме МОН.

...найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах,

– зазначив заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.

Для отримання дозволу заклад вищої освіти має подати до МОН такі документи про:

наявність ліцензії (інших документів дозвільного характеру) на провадження освітньої діяльності в країні резидентства та документів про акредитацію (визнання) освітніх програм;

досвід утворення та діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів за кордоном;

мету відкриття та види діяльності територіально відокремленого структурного підрозділу, ділові відносини з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;

місцерозташування територіально відокремленого структурного підрозділу, що планується утворити, і заплановану кількість працівників, зокрема іноземних громадян, які працюватимуть у територіально відокремленому структурному підрозділі;

характеристики освітніх програм, що планується реалізовувати.

Іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів:

QS World University Rankings,

The Times Higher Education World University Rankings,

Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities

Умова – посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.

Російські виші не зможуть відкрити філії

Не надаватиметься дозвіл на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти, який є: