Уряд дозволив іноземним вишам відкривати філії в Україні

Іноземні виші зможуть відкривати структурні підрозділи в Україні. Втім, дозволять зробити це не всім: виш під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів.
Окрім того, не зможуть відкрити філії заклади держави-окупанта. На Урядовому порталі вже оприлюднили відповідну постанову Кабміну.
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Які виші зможуть відкрити філії в Україні
Студенти в Україні матимуть можливість вчитися у кращих університетах світу. Провадження освітньої діяльності буде здійснюватися на підставі дозволу, який видаватиме МОН.
...найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах,
– зазначив заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.
Для отримання дозволу заклад вищої освіти має подати до МОН такі документи про:
- наявність ліцензії (інших документів дозвільного характеру) на провадження освітньої діяльності в країні резидентства та документів про акредитацію (визнання) освітніх програм;
- досвід утворення та діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів за кордоном;
- мету відкриття та види діяльності територіально відокремленого структурного підрозділу, ділові відносини з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;
- місцерозташування територіально відокремленого структурного підрозділу, що планується утворити, і заплановану кількість працівників, зокрема іноземних громадян, які працюватимуть у територіально відокремленому структурному підрозділі;
- характеристики освітніх програм, що планується реалізовувати.
Іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів:
- QS World University Rankings,
- The Times Higher Education World University Rankings,
- Academic Ranking of World Universities – World Top 500 Universities
Умова – посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.
Російські виші не зможуть відкрити філії
Не надаватиметься дозвіл на утворення територіально відокремленого структурного підрозділу іноземного закладу вищої освіти, який є:
- юридичною особою з іноземними інвестиціями держави-окупанта
- юридичною особою, зареєстрованою на її території
- юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник якої є її резидентом.