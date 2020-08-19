Кабінет міністрів України доручив очільникам МОН та МОЗ перевірити всі школи та садочки до початку навчання та після 1 вересня, щоб дізнатися,, чи дотримуються там правил безпеки в умовах пандемії.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 19 серпня, передає 24 канал.

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За його словами, пріоритетне завдання уряду і місцевої влади на найближчі тижні – це якісно підготувати школи і дитячі садочки до нового навчального року.

Шмигаль зазначив, що вони провели всі традиційні і стандартні підготовчі заходи для організації навчального процесу, але варто звернути увагу на особливість навчання в період пандемії коронавірусу.

Тому Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству освіти і науки перевірити до початку навчання та після 1 вересня всі школи та дитячі садочки на дотримання безпечних умов навчання в період карантину. Зокрема, важливо помітити, де є проблеми, і до 1 вересня підготувати заклади освіти до навчання.

"В іншому випадку прийматимемо радикальні кадрові рішення, адже безпека дітей, батьків і вчителів – це головний пріоритет в цьому навчальному році" , – сказав прем'єр-міністр.

Шмигаль також додав, що місцевій владі в регіонах варто за необхідності створити комісії та контролювати заходи безпеки в школах.

Як працюватимуть школи з 1 вересня? Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу. Проте в деяких закладах навчання проводитимуть очно, а в інших – змішано або дистанційно. Все залежатиме від епідемічної ситуації в регіоні.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу