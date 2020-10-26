Цього навчального року діти не зможуть дивитися уроки по телебаченню, як це було під час карантину весною 2020 року. Проте уроки можна знайти на онлайн-платформі.

Про це розповів директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко в інтерв`ю виданню LIGA.Life.

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Зокрема, на питання журналістів, чи будуть уроки по телебаченню, Кононенко відповів, що їх по ТБ показувати не будуть.

За його словами, уряд виділив кошти, також зараз буде ухвалений наказ міністерства, мають бути виконані певні процедури. "МОН через Інститут розвитку освіти повинно закупити 800 таких уроків. Але це не будуть телеуроки", – сказав Кононенко.

Він додав, що фрагменти уроків можна подивитися онлайн на спеціальній платформі. Їх можуть переглядати як школярі, так і вчителі. "Можна буде брати або повністю весь урок, або його окремі елементи”, – зазначив директор департаменту освіти.

Коли будуть готові онлайн-уроки? Юрій Кононенко повідомив, що онлайн-уроки в кращому випадку можна очікувати не раніше початку грудня.

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Кононенко також розповів, що після канікул школи в червоній зоні можуть не відкритися. Є певні обмеження на роботу закладів освіти в зоні небезпеки, але вони необов’язкові.

"У вересні були випадки, коли місто було у червоній зоні, але заклади освіти працювали. Тернопіль, наприклад. Це зберігається і зараз. Але якщо щодня буде таке збільшення, то треба буде вводити обмеження на роботу шкіл", – наголосив він.

До слова, раніше у МОН запевняли, що проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" відтеперер запускатиметься на онлайн-платформі. Там будуть зібрані відеоконтент, тестові завдання для учнів, матеріали для вчителів, курси для підвищення кваліфікації вчителів тощо.